وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعاً حول المملكة

تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.. ضمن "نأتي إليك"

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 21 موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز العرين بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، بينما تقدم خدماتها للرجال في مركز تمنية، ومركز ترج بمحافظة بيشة، ومركز حميد العلايا بمحافظة محايل عسير لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها الخميس القادم في مقر فرع وزارة الإسكان بمدينة أبها لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرّمة بدأت اليوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الكامل لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة ميسان لمدة يومين، بينما في محافظة الكامل ومركز قيا لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقوم بتقديم الخدمة يوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة القصيم اليوم خدماتها للرجال في كلية الطب بمحافظة عنيزة، ويوم غدٍ في مقر الهيئة العامة للزكاة والدخل في بريدة، فيما تقدم خدماتها الثلاثاء في مهرجان فلايح عنيزة، ويوم الأربعاء في مركز طب الأسنان الإقليمي بالقصيم لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة المدينة المنوّرة تبدأ الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية غداً بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الرايس لمدة ثلاثة أيام، ويوم الخميس المقبل تقدم الخدمة للنساء في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنوّرة لمدة يوم واحد.





وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء في مقر إدارة الإشراف الاجتماعي بمدينة حائل لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الأضارع بمنطقة الجوف، وللرجال في محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران لمدة أسبوع لكل منهما، فيما تقدم خدماتها للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز القصب بمنطقة الرياض لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعدّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.