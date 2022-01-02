خبير طقس: اليوم "الشولة" آخر نجوم المربعانية.. البرودة والصقيع وسقوط الثلوج والحرارة الصفرية

توافقها حالة ممطرة على معظم مناطق السعودية

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن اليوم آخر نجم من نجوم المربعانية، المسمّى "الشولة"، وَهُوَ النجم الثالث ويستمر لـ 13 يوماً، فيها استمرار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى، فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية.

واضاف "الحصيني"؛ متوقع أن يوافق دخول الشولة هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي الى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة، غداً الإثنين، ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية، ومن المتوقع أن تؤثر في الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح نشطة.

وأضاف "الحصيني"؛ القول متوقع تشكل الصقيع على أجزاءٍ من الشمالية وتقترب الحرارة عليها من الصفر،الوسطى من"5" درجات الشرقية والمدينة المنوّرة من 9 لـ 13 درجة.

تقول العامة "إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العوله، ويوافق الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها -إن شاء الله- اليوم الأحد على معظم مناطق السعودية.