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تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

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نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.



وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب.



وذكر المركز أنّ الحالة تستمرّ حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم.