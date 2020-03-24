"آلقحطاني" يقف ميدانياً على جهود شرطة صامطة

أشاد بجهود رجال الأمن وتجاوب المواطنين

وقف مدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد القحطاني ميدانياً على الجهود التي تبذلها شرطة محافظة صامطة في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي، موجهاً شكره لضباط وأفراد المركز وأفراد الدعم على الجهود التي بذلوها، الأمر الذي انعكس على النجاح وتقيد الجميع.

وأهاب "آلقحطاني" بدور المواطن في الالتزام بالتوجيهات السامية،وقد باشر مدير شرطة صامطة العقيد سعد القحطاني العمل ميدانياً على نقاط التفتيش الموزعة داخل المحافظة وخارجها.

ووجّه شكره للأفراد والضباط العاملين في الميدان، واطّلع على خلوّ شوارع المحافظة من المركبات، الأمر الذي يثبت التزام المواطن وتقيده بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد، وتقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية متمنياً السلامة للجميع.