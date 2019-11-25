"الحبوب" تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي هذا العام

الفارس: الجوف والقصيم وتبوك وحائل كانت الأعلى هذا الموسم

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، انتهاء موسم تسلُّم القمح المحلي لعام 1440 / 1441هـ، بتوريد صافي كمية (202150) طناً تم تسلُّمها من (930) مزارعاً في (8) من فروعها بمختلف مناطق المملكة، بإجمالي قيمة (239,965,833) ريالاً، وتم صرف ما قيمته (154,846,006) ريالات مقابل (130434) طناً لعدد (561) مزارعاً على (6) دفعات، وجارٍ استكمال صرف باقي المبالغ المستحقة وفقاً لإجراءات قفل الحساب التي يقوم بها المزارعون إلكترونياً بعد استكمالهم المستندات النظامية للصرف.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن مناطق (الجوف، القصيم، تبوك، حائل)، كانت الأعلى توريدًا للقمح المحلي هذا الموسم، إذ تصدّرت الجوف المناطق بإجمالي كمية (62574) طناً شكّلت 31% من القمح المتسلم، تلتها القصيم (59264) طناً بنسبة 29%، ثم تبوك بكمية (30718) طناً بنسبة 15%، وحائل بكمية (26830) طناً بنسبة 13%، كما تم تسلُّم كمية (10668) طناً في وادي الدواسر بنسبة 5.3%، وكمية (9312) طناً في الرياض بنسبة 4.6%، وكمية (2439) طناً في الخرج، وكمية (340) طناً في الأحساء.

وكانت المؤسسة قد بدأت بتسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) اعتباراً من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 أبريل 2019م ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتار، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

واستجابة لطلبات المزارعين قامت المؤسسة بتمديد فترة تسلُّم القمح المحلي لمدة أسبوعين إضافيين إلى منتصف شهر نوفمبر الجاري بدلًا من نهاية أكتوبر 2019م ليتمكن المزارعون من استكمال تسليم ما لديهم من المحصول ووفقا للكميات المخصصة لهم.

وأضاف أن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الرسمي كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات التسلُّم بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للتسلُّم، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة وتفاعل المؤسسة مع استفسارات المزارعين وحل أي مشكلات تواجههم، ومكّنت الخدمات الإلكترونية المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات التسلُّم بشكل منظم وبكل سهولة ويسر، وانحصار الاستفسارات في (174) استفساراً إلكترونياً تم التعامل معها.

وأظهرت بيانات قياس مدى رضا المزارعين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من قِبل المؤسسة عن تصويت 83% من المزارعين المشاركين بأنها كانت "ممتازة"، و9% "جيدة جداً"، و8% "متوسطة".