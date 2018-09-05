"التجارة" تستدعي 18597 مركبة "كيا كرنفال" و1533 "بيكانتو"

لخلل بالدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيّف والباب الجانبي وخرطوم الوقود

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 16233 مركبة "KIA\Carnival" موديلات من 2006 - 2015، لخلل في الدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيّف؛ قد يؤدي إلى تعطل دفع الهواء في المركبة، كما أعلنت استدعاء 2364 مركبة من النوع نفسه موديلات من 2015 - 2019، لخلل في برمجة التحكم في فتح وإغلاق الباب الجانبي؛ قد يؤدي إلى عمله بطريقة غير آمنة؛ ما يزيد من احتمالية وقوع إصابة.

وقامت الوزارة في وقت لاحق اليوم، بالإعلان عن استدعاء 1533 مركبةKIA\Picanto موديلات: 2011 - 2012، لخلل في خرطوم الوقود؛ قد يؤدي إلى تمزقه وتسرب الوقود؛ ما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.