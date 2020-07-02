الكويت تسجل 919 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كوفيد 19"

ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 47859

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 919 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 47859 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 359 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيرةً إلى أن حالات الإصابة الـ919 تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 74ر59%، و370 حالة لغير الكويتيين بنسبة 26ر40%.