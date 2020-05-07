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بدأت في إنهاء إجراءات الراغبين في العودة الى المملكة

السفارة بماليزيا: بدء نقل المسافرين إلى مطار كوالالمبور

بدأت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا اليوم الخميس، في إنهاء إجراءات الراغبين في العودة الى المملكة.

ووفقًا لحساب الملحقية الثقافية السعودية بماليزيا على "تويتر"، يجري الآن نقل المسافرين من الفندق إلى مطار كوالالمبور الدولي.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة؛ حيث حالَ تعليق الرحلات مؤخرًا -ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد- دون عودتهم للوطن؛ حيث يتم تسيير رحلات مخصصة لهذا الغرض إلى العديد من الوجهات الدولية.