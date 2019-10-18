توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

أردوغان ترامب سوريا الانسحاب من سوريا كاريكاتير

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18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 10:52 AM

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أردوغان ترامب سوريا الانسحاب من سوريا كاريكاتير

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