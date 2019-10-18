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توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا
أردوغان
ترامب
سوريا
الانسحاب من سوريا
كاريكاتير
كاريكاتير
25
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
10:52 AM
توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا
صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض
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أردوغان
ترامب
سوريا
الانسحاب من سوريا
كاريكاتير
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