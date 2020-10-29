الإمارات تسجل 1312 إصابة جديدة بـ"كورونا"

3 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 488 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1312 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1500 حالة شفاء، وثلاث وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 130.336 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 488 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 126.147 حالة.