تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

2

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 10:29 AM

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

1 1,490

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019