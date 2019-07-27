تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.