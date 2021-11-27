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رعب كورونا يضرب من جديد.. أول تصنيف لمتحوِّر منذ شهور

"أوميكرون" متحوِّر "شديد الخطورة".. وشركات الأدوية تهرع إلى مختبراتها

من جديد يضرب رعب كورونا؛ فقد صنَّفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور الجديد للفيروس، الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، باعتباره فيروسًا شديد العدوى، ومثيرًا للقلق، في حين سارعت شركات أدوية عالمية إلى مختبرات البحث لمعرفة فاعلية لقاحاتها في مواجهة المتحور الجديد.



أول تصنيف لمتحور

والإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة الجمعة بشأن المتحور الذي أُطلق عليه اسم "أوميكرون" يُعد أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو، حسب موقع "الحرة".



وينتشر المتغير الجديد بسرعة في أجزاء من جنوب إفريقيا، ويشعر العلماء بالقلق من العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات التي يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال، وتساعده على التهرب من المناعة التي تنتجها اللقاحات.



"آخر ما نحتاج إليه"

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان: "إن آخر ما نحتاج إليه هو ظهور متحور جديد، من شأنه أن يسبب المزيد من المشاكل".



وشهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا ارتفاعًا هائلاً في إصابات فيروس كورونا.



ماذا عن اللقاحات؟

والجمعة نقلت شبكة أخبار "سي. إن. إن" عن خبراء من شركتَي فايزر وبايونتيك قولهم إنهم يتوقعون الحصول على البيانات الدقيقة بشأن المتحور الجديد في غضون الأسبوعَين المقبلَين.



وقالت بايونتيك إن البيانات القادمة ستُلقي الضوء على ما إذا كان المتغير الجديد يتطلب منا تعديل لقاحنا.



ولأشهر قال رئيسا شركتي فايزر وبايونتيك إنه يمكن تكييف لقاحهما في غضون ستة أسابيع، والبدء في شحن الدفعات الأولى في غضون 100 يوم، إذا لزم الأمر.



من جانبها، قالت شركة "استرازينيكا" الجمعة إنها تدرس تأثر المتغير الجديد بلقاحها، وما وصفته بـ "كوكتيل الأجسام المضادة" الذي يوفره لقاحها، مضيفة بأنها تأمل بأن يحتفظ (لقاحها) بفاعليته أمام هذه السلالة الجديدة، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.



لم يُكتشف بعد في أمريكا

وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، إن المتحور الجديد لم يُكتشف بعد في الولايات المتحدة، وذكر في تصريحات إلى شبكة "سي. إن. إن" أن المتحور "يبدو أنه ينتشر بمعدل سريع نسبيًّا" في الخارج.



وأضاف: "على الرغم من أن المتحور قد يكون أكثر قابلية للانتقال ومقاومة للقاحات عن المتحورات الأخرى إلا أننا لا نعرف شيئًا الآن بشكل دقيق".



والخميس أعلن علماء في جنوب إفريقيا اكتشاف متحور جديد من كوفيد-19 في البلد الإفريقي الأكثر تضررًا من الوباء، الذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.