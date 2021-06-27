"العمري" مفقود "حمدانية جدة".. خرج منذ أسبوعين وهذا ما أكدته "كاميرا البقالة"

أسرته عثرت على سيارته على بُعد 5 كيلومترات من مقر إقامته: ركنها ولا نعلم وجهته

ناشدت أسرة "عادل بن مبارك عبدالله العمري" البالغ من العمر 57 عاماً؛ المفقود منذ أسبوعين، بالبحث عنه، بعد أن خرج من منزله بحي الحمدانية بجدة، ولم يعد حتى الوقت الحالي.

وقالت أسرته، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم البالغ من العمر 57 عاماً، غادر منزله في حي الحمدانية بجدة قبل نحو أسبوعين، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأضافت: عثرنا على سيارته على بُعد 5 كيلومترات من مقر إقامته، شمال جدة، وقد ركنها دون معرفة وجهته، في حين أكد شخص بعد أخذ أوصافه خلال بحثنا عن المفقود في ذات الحي التي ركن مركبته فيها؛ أنه قام بإيصاله إلى بقالة وعند الرجوع إلى كاميرات المحل اتضح أنه هو فيما غادر البقالة متجهاً إلى مكان مجهول.

وأشار ذووه إلى أنهم بحثوا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، بعد أن تقدموا ببلاغ إلى الشرطة من حينه، غير أنهم لم يعثروا عليه، لافتين إلى أنه يعاني من اعتلالات نفسية وكان يرتدي ثوباً وشماغاً عند مغادرته المنزل.

وطالب ذووه من يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقمين التاليين: (0500371122) أو (0563055558).