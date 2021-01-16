"داعش" يسيطر على قاعدة عسكرية في شمال نيجيريا

الجيش يحاول استعادتها

سيطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على قاعدة عسكرية استراتيجية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، بعد اشتباكات ليلية مع القوات؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24"، اليوم (السبت).

وذكر مصدران أن مقاتلين مسلحين مِن ما بات يُعرف باسم "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لتنظيم "داعش"، هاجموا القاعدة في بلدة مارتي بمنطقة بحيرة تشاد ليل الجمعة السبت.

من جانبه، بيّن مصدر أن الأولوية هي الآن لاستعادة تلك القاعدة، وأن تلك هي أولوية الجيش النيجيري حاليًا.