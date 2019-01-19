في غفلة أسقطته.. كلاب مسعورة تصيب مواطناً بـ"غرناطة تبوك"

أنقذه مقيمان ونُقل للمستشفى مطالباً المعنيين بالتدخل: أخشى على الأطفال

أنقذ مقيمان من جنسية بنغالية في تبوك، ظهر اليوم، مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 40 عاماً من كلاب ضالة ـ يعتقد أنها مسعورة ـ، في حي غرناطة هجمت عليه وتمكنت من إصابته في ساقه قبل أن يقوم المقيمان بضرب الكلاب وعددها ثلاثة بالعصي والحجارة إلى أن تمكنا من إبعادها، فيما تم نقل المواطن إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لإجراء العلاج اللازم.

وقال المواطن الذي يتلقى العلاج حالياً في تخصصي تبوك لـ"سبق"، إن الكلاب هجمت عليه بينما كان يسير على قدميه وفي غفلة منه تمكنت من إسقاطه على الأرض، وعلى الرغم من محاولته إنقاذ نفسه إلا أن عدد الكلاب وشراستها مكنها من إصابته قبل أن تتدخل العمالة من إبعادها.

وأضاف: "خرحت بإصابة بسيطة بفضل الله ثم مقاومتي قبل حضور العمالة مشكورين ومساعدتي في إبعادها، ولكني أخشى من هجومها على طفل -لا قدر الله- ستكون النتائج قاتلة"، مطالباً من الجهات المعنية سرعة التدخل لمعالجة حال الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء، مشيراً إلى أن بعض هذه الحيوانات أذاها يتعدى على حياة الناس.

يُذكر أن علاج هذه الحالة ـبحسب جدول إعطاء اللقاح المضاد لعضات الحيوان- سيستمر حتى يوم 13 ـ 6 ـ 1440هـ بمعدل إبرة كل ثلاثة أيام.