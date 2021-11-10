وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى الكاميرون

في زيارة رسمية

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى ياوندي، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية الكاميرون.

وكان في مقدمة مستقبِليه والوفد المرافق له بمطار دوالا الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي.