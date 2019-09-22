شاهد.. مشاركة عربية واسعة في احتفالات اليوم الوطني "أخوة في الهمة"

في أجواء أخوية مميزة تناسب جميع أفراد الأسرة وتتضمن حضورًا متميزًا

تعم احتفالات كبرى بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 89 وتشارك العديد من الدول العربية الاحتفالات تعبيرًا عن الأخوة بين الشعوب العربية والسعودية.



الإمارات تشارك

فمن جانبها تحتفل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني السعودي الـ 89 باستقبال القادمين السعوديين بالورود والهدايا.



دبي تتزين

أما دبي فقد فاجأت المسافرين السعوديين بوضع شعار: "معًا – أبدًا" على أجهزة بصمة العين إضافة إلى ختم خاص يحمل عبارة: "السعودية الإمارات معًا – أبدًا" الذي يؤكد أن الإمارات والمملكة على النهج نفسه أبدًا، كما ميّزت إقامة دبي البوابات الذكية باللون الأخضر لتعكس الاحتفاء بهذه المناسبة.



كما تقام فعاليات موسيقية أخرى في مختلف أرجاء وسط مدينة دبي في يومي 21 و22 سبتمبر، وداخل دبي مول من 19 إلى 21 سبتمبر. أما في 23 سبتمبر، يوم الاحتفاء باليوم الوطني للممكلة، يحتفل برج خليفة بعرض خاص للعلم السعودي على واجهته، بالتزامن مع عرض رسائل التهنئة من المواطنين السعوديين، والفعاليات الاحتفالية الأخرى في برج بارك.



البحرين حاضرة

كما تحتفل البحرين بباقة فعاليات ثرية وشيقة في أجواء مميزة تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتضمن حضور عدد من الفرق السعودية التراثية التي تقدم عروضها في الأماكن السياحية البحرينية المميزة.

الأردن في الصورة

تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية باليوم الوطني السعودي بمجموعة من العروض والفعاليات وإطلاق عروض ألعاب نارية.



مصر تشارك

يتزين برج القاهرة والأهرامات باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني وتقيم السفارة السعودية بالقاهرة سلسلة من العروض الثقافية التي تحاكي التراث والتاريخ السعوديين.



لبنان في الواجهة

يستضيف المتحف الوطني اللبناني احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي يشارك فيها السفير السعودي وجمع غفير من المسؤولين والمواطنين اللبنانيين.