"الشريف" يتفقد مركز لقاح كورونا بالعرضيات

تفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف بعد عصر اليوم مركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" والمقام بمستشفى ثريبان العام يرافقه مدير المستشفى عبدالهادي وهاس حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم.
فيما علمت "سبق" أنه سيتم فتح المركز أمام المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.
استعدادًا لافتتاحه خلال أيام
تفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف بعد عصر اليوم مركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" والمقام بمستشفى ثريبان العام يرافقه مدير المستشفى عبدالهادي وهاس حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم.
فيما علمت "سبق" أنه سيتم فتح المركز أمام المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.