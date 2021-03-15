"الشريف" يتفقد مركز لقاح كورونا بالعرضيات

استعدادًا لافتتاحه خلال أيام

‏تفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف بعد عصر اليوم مركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" ‏والمقام بمستشفى ثريبان العام يرافقه مدير المستشفى عبدالهادي وهاس حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم.



فيما علمت "سبق" أنه سيتم فتح المركز أمام المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.