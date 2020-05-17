تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

مجموع الوفيات بلغ 25 حالة وحالات الشفاء 949 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إثر إجراء 989 تحليلًا مخبريًّا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان: إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2429 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 25 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 949 حالة.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 08:02 PM

مجموع الوفيات بلغ 25 حالة وحالات الشفاء 949 متعافيًا

تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إثر إجراء 989 تحليلًا مخبريًّا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان: إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2429 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 25 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 949 حالة.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل.

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فيروس كورونا الجديد

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