نيويورك .. الجبير ولافروف يبحثان تحضيرات زيارة بوتين للرياض

وكالة أنباء روسية: ناقشا التوتر في الخليج وعدداً من الملفات الساخنة

قالت وكالة أنباء روسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ بحث في نيويورك، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ إلى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج، وعدداً من الملفات الساخنة.

ووفق وكالة "نوفوستي" ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا أيضاً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عدداً من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن.

2

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 08:54 AM

وكالة أنباء روسية: ناقشا التوتر في الخليج وعدداً من الملفات الساخنة

نيويورك .. الجبير ولافروف يبحثان تحضيرات زيارة بوتين للرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 870

قالت وكالة أنباء روسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ بحث في نيويورك، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ إلى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج، وعدداً من الملفات الساخنة.

ووفق وكالة "نوفوستي" ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا أيضاً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عدداً من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019