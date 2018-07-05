تعليم عسير تدعو للاستفادة من برامج أندية مدارس الحي في الحدائق

تقام تحت شعار "تعليمكم ترفيه" وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أهالي وزوار المنطقة والمصطافين إلى الإستفادة من البرامج المقدمة في أندية مدارس الحي والأندية الموسمية وفعالياتها في الحدائق والمتنزهات ، تحت شعار ( تعليمكم ترفيه ) وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3 ، وبإشراف مباشر من مدير عام التعليم بالإنابة سعد الجوني .

‫ وتتضمن الفعاليات التي ستقام في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ، برامج ترفيهية وتعليمية وتطوعية واجتماعية ، على أن يتم تنفيذها بمشاركة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية في حديقة المشهد وحديقة المطار بأبها ، والمسرح الروماني بخميس مشيط ، والمركز الحضاري بأحد رفيدة ، وتبدأ من الرابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى السادس من شهر ذي القعدة ، وذلك من الساعة الخامسة عصرًا وحتى السابعة مساءً ، فضلا عما تقدمه الأندية في مراكزها .

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة مع المجتمع والمساهمة في الفعاليات السياحية.