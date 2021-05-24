الرياض.. 13 وحدة وفريقاً للحماية الاجتماعية يقدمون خدمة حالات العنف الأسري

"الحربي": تستقبل يومياً ما يقارب 50 بلاغاً من العاصمة والمحافظات

أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إدارة الحماية الأسرية تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري في المنطقة من خلال "13" وحدة وفريق للحماية الاجتماعية موزعة على العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وفى التفاصيل صرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة د. محمد بن عبدالله الحربي أن وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تستقبل يومياً ما يقارب 50 بلاغاً، ويتعامل معها موظفو الوحدة البالغ عددهم 118 أخصائياً وأخصائية بحسب درجة خطورة الحالة التي تختلف ما بين الحرجة ومنخفضة الخطورة، مبيناً أن بعض الحالات تستدعي التدخل السريع بالتعاون مع الجهات المختصة مثل حالات الإيذاء، والبعض الآخر منها لا يحتاج إلا إلى خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري فقط من قبل الكادر الاجتماعي أو النفسي بوحدات الحماية.

يشار إلى أن وحدات الحماية الاجتماعية تستقبل البلاغات من خلال الرقم المجاني (١٩١٩) على مدار الـ24 ساعة وتقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والنفسي والجسدي والجنسي من فئات الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أياً كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة كما تقدم خدمة الإيواء المؤقت لضحايا العنف الأسري إذا استلزم الأمر ذلك.