مراجع يعتدي على طبيب وممرض بأحد مستشفيات ينبع

الجهات الأمنية باشرت البلاغ وحولته لشرطة "البلد" للتحقيق

تهجم أحد الأشخاص على طبيب مقيم واعتدى على ممرض سعودي في أحد المستشفيات بمحافظة ينبع، حيث تعرّض الممرض لإصابات.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن أحد الأشخاص يصطحب مريضًا إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات بمحافظة ينبع تهجم على الطبيب والممرض بعد طلبه للتعامل مع الحالة التي معه.

وتمكّنت الجهات الأمنية فور مباشرتها البلاغ المقدّم من المستشفى، وتحويله لمركز شرطة "البلد"، حيث تم فتح تحقيق في القضية.