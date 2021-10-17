احذروا.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالشرقية: حالة ضباب تَحُد الرؤية

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من "البطحاء- الشيبة- سلوى"، من ما قد تشهده المنطقة من حالة ضباب.
وأوضحت عبر حسابها على "تويتر"، أن الحالة قد تَحُد من مدى الرؤية الأفقية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" متمنية تحقق السلامة للجميع
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من "البطحاء- الشيبة- سلوى"، من ما قد تشهده المنطقة من حالة ضباب.
وأوضحت عبر حسابها على "تويتر"، أن الحالة قد تَحُد من مدى الرؤية الأفقية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.