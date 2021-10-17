احذروا.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالشرقية: حالة ضباب تَحُد الرؤية

أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" متمنية تحقق السلامة للجميع

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من "البطحاء- الشيبة- سلوى"، من ما قد تشهده المنطقة من حالة ضباب.

وأوضحت عبر حسابها على "تويتر"، أن الحالة قد تَحُد من مدى الرؤية الأفقية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.