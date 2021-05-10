إصابة 7 مدنيين بشظايا باليستي حوثي سقط على مأرب بعد منتصف الليل

الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت حياً سكنياً وسط المدينة

أصيب سبعة مدنيين أمس في مأرب، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل حياً سكنياً وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عنه سقوط سبعة مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به الميليشيات الإرهابية مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال سبعة أيام، مؤكداً استمرار الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.