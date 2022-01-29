تشمل العاصمة.. حالة عوالق ترابية على الرياض والمدينة المنوّرة

الأرصاد: مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتؤثر في عدة محافظات بالمنطقتين

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً لاستمرار العوالق الترابية بمنطقة الرياض المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

ولفت المركز إلى أن الحالة تشمل: الأفلاج والحريق والخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح.

وأكّد أن الحالة مستمرة حتى الخامسة عصر اليوم السبت.

كما أصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمسيجيد والمهد واليتمة ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٥ عصراً.