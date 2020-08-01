مصرع مدير التمريض بمستشفى القنفذة سابقاً في حادث مروري

على طريق صبيا- يبس مساء أمس أول أيام عيد الأضحى

ودّع منسوبو الشؤون الصحية بالقنفذة زميلهم علي محمد الزبيدي الذي عمل بعدة مناصب؛ منها مدير التمريض بمستشفى القنفذة العام، والذي لقي مصرعه في حادث مروري على طريق صبيا- يبس مساء أمس أول أيام عيد الأضحى.

وأدى المصلون صلاة الميت عليه ظهر اليوم بجامع يبس.

تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأكمل "الزبيدي" مؤخراً دراسة الماجستير من جامعة الملك سعود بالرياض، وانتقل للعمل في إدارة التمريض بالشؤون الصحية بالقنفذة.