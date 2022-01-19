إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "صُنّاع الأفلام"

بالتعاون مع مدربين أكفاء وخبراء من حول العالم

أطلقت هيئة الأفلام المرحلة الثالثة من برنامج "صُنّاع الأفلام"، عبر برنامج تدريبي شامل سيُقام حضوريًا في عدة مناطق بالمملكة، متضمنًا ورش عمل في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، بالتعاون مع مدربين أكفاء وخبراء من حول العالم.

ويشتمل البرنامج على 20 ورشة عمل ودورة تدريبية متنوعة، إلى جانب 6 برامج ماستر كلاس، مُستهدفًا الوصول إلى أكبر عدد من صُنّاع الأفلام المحليين، من خلال تدريب ما لا يقل عن ألف متدرب ومتدربة سعوديين من فئات تشمل المحترفين، والمهتمين الممارسين لصناعة الأفلام، والمبتدئين أو الهواة، إضافة إلى الجمهور العام من المهتمين في التعرف على صناعة الأفلام.

يُذكر أن هيئة الأفلام أطلقت برنامج "صُنّاع الأفلام" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" وبدعمٍ من وزارة الثقافة، ومرّ البرنامج بمرحلتين سابقتين شهدتا مشاركة عديد من المواهب المحلية الذين تلقوا تدريبًا مكثفًا في منهجٍ علمي يغطي مجالات صناعة الأفلام كافة، وذلك بهدف تأهيل الكوادر المحلية المتخصصة في صناعة الأفلام وتزويدها بالمعرفة الصحيحة وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.