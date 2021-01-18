جوازات مطار جدة تواصل استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة

وسط تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة

تواصل إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وأكد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي جاهزية الجوازات لإنهاء جميع إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين في وقت قياسي بما يضمن سلامة النواحي الأمنية، وتطبيق اقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة لخدمة المعتمرين على أكمل وجه.

وبين اللواء "المشيخي" أنه تم دعم جوازات المطار بالقوى البشرية الكافية والتي تعمل بأحدث الأجهزة التقنية في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.