"هلال الشمالية" يرفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية بسبب التقلبات الجوية

دعا الجميع للحذر وأخذ التدابير اللازمة للوقاية من الثلوج وبرودة الطقس

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة.

وتفصيلاً، دعا الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج من الثلوج وبرودة الطقس، ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والتدفئة اللازمة، وخصوصًا للأطفال وكبار السن.