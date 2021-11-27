تقارير: سامسونج توقف إنتاج واحد من أشهر هواتفها

في قرار سري أصدرته الشركة الكورية الجنوبية

كشفت تقارير صحفية عديدة إيقاف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية واحدًا من أشهر هواتفها الذكية.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن سامسونج أصدرت قرارًا سريًا بإيقاف إنتاج هواتف "جلاكسي نوت 20"، علاوة على أنها أوقفت خطط إنتاج هاتف ضمن سلسلة "جلاكسي نوت" خلال عام 2022.



ولفتت المصادر إلى أن سامسونج قررت أن تنقل كافة تقنيات وتجربة "نوت" إلى هواتف "جلاكسي إس 22 ألترا"، الذي سيكون الخليفة الروحي لهواتف "جلاكسي نوت 20".



ومن المتوقع أن يكون هاتف جلاكسي إس 22 ألترا أعلى هاتف سطوعًا في العالم، وأعلى من سطوع هاتف "جلاكسي إس 21 ألترا"، المدعوم بـ1500 شمعة في المتر المربع.



وستدخل هواتف سامسونج الجديدة المبتكرة خلال الشهر المقبل، تجهيزًا لإطلاقها خلال عام 2022، وسيتم دعمها بمعالج "سنابدراجون 898" فائق السرعة.



فيما يتعلق بالمواصفات، فقد تحتوي السلسلة القادمة على مستشعر تليفوتوغرافي جديد بدقة 10 ميجابكسل، مع إمكانات تقريب بصري 3 أضعاف، بدلًا من مستشعر عالي الدقة مع تقريب بصري ضعيف.