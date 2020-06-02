تنطلق في الخامس من يوليو.. فورمولا 1 تدشن بطولة العالم بـ8 سباقات

أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.



وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم: ستستضيف النمسا سباقين متتاليين يومي 5 , 12 يوليو، قبل سباق جائزة المجر في 19 يوليو، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في 2 و 9 أغسطس، وفي إسبانيا بتاريخ 16 أغسطس، وفي بلجيكا في 30 أغسطس، وفي إيطاليا في السادس من سبتمبر.

