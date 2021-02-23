"المبرمجين" تعلن فوز 3 جهات حكومية ومنشأة خاصة وأخرى غير ربحية بجائزة "ميسم"

للمصدر المفتوح في دورتها الأولى بجانب مجموعةٍ تقنية و6 من الأفراد ورواد الأعمال

أعلنت جمعية المبرمجين، جائزة ميسم للمصدر المفتوح، وأسماء المنشآت الحكومية والخاصة وغير ربحية والمجموعات والمجتمعات التقنية والأفراد ورواد الأعمال الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.

جاء ذلك خلال اليوم الثالث لقمة المصدر المفتوح بالسعودية، تحت شعار "المصدر المفتوح لوطن طموح" الذي عُقِد مساء أمس الاثنين، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبرمجين المهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد بن عبدالله العمودي.

وقال المهندس محمد العمودي: إن الهدف الأساسي من التنافس على جائزة ميسم للمصدر المفتوح، هو التنافس والابتكار لتشجيع وتحفيز تبنيه وفق أفضل الممارسات الدولية، وإبراز دورها في نشر ثقافته وتطبيقاته، للارتقاء بمستوى تبنيه في المجالات التقنية الإنتاجية والخدمية في المملكة، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030 بإيجاد وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.

وأكد العمودي: بدورنا نعمل على تعزيز ثقافة المصدر المفتوح ونشرها في كل القطاعات والمجالات بالمملكة.

وأوضح أن العديد من المنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية والمجموعة التقنية والأفراد ورواد الأعمال تقدموا للجائزة، واستكملت من بينها (13) منشأة وفردًا ومجموعة تقنية، متطلبات التقييم؛ مشيرًا إلى فوز (3) منشآت حكومية، ومنشأة خاصة، وأخرى من القطاع غير الربحي، ومجموعة تقنية، و6 من الأفراد ورواد الأعمال؛ لافتًا إلى أن إدارة الجائزة استطاعت -بالتعاون الفعال مع فريق التقييم والتحكيم والمنشآت المتنافسة- تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا مع ضمان تحقيق أعلى معدلات الحيادية والعدالة.

وتَضمّنت النتائج التي أعلنها رئيس مجلس إدارة جمعية المبرمجين، فوز قوات أمن المنشآت بالجائزة ضمن فئة الجهات التابعة للقطاع الحكومي، وحلت في المستوى الماسي وفق نتائج جائزة ميسم للمصدر المفتوح، وفاز أيضًا بنفس الفئة كل من وزارة النقل في المستوى الذهبي وبلدية محافظة عنيزة بالمستوى الفضي.

وفي فئة القطاع الخاص، فازت شركة "صلني لتقنية المعلومات" بالجائزة، وجاءت في المستوى الماسي.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المبرمجين، فوز "الراجحي الوقفية" بالجائزة ضمن فئة القطاع غير الربحي بالمستوى الماسي.

وعن فئة المجموعات والمجتمعات التقنية، فازت مجموعة دروبال السعودية في المستوى الماسي. كما فاز المهندس سعد أحمد الغانم بالمستوى الماسي عن فئة الأفراد ورواد الأعمال، وأيضًا فاز عن نفس الفئة كل من المهندس يزيد المقوشي في المستوى الذهبي، وعمر العلوني بالمستوى الفضي، كما حصل كل من: (ناصر العقيفي، وعبدالله عواجي، وعايد العنزي)، عن فئة الأفراد ورواد الأعمال على شهادة شكر وتقدير؛ نظير مساهمتهم الفعالة في مجال ابتكار وتبني واستخدام الحلول التقنية مفتوحة المصدر.