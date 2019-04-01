شاهد.. "سبق" ترصد هطول الأمطار الغزيرة على "وادي الدواسر"

"المدني" رفع استعداداته وحذَّر من مناطق الأودية وجريان السيول

تصوير: محمد آل مسحل

شهدت محافظة وادي الدواسر منذ عصر اليوم حتى المساء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء كبيرة شرق وغرب المحافظة.

ورصدت عدسة "سبق" خلال جولتها الميدانية الأمطار التي شملت أرجاء المحافظة كافة، وبعض الأحياء لها، كالخماسين والجوية والنويعمة والشرافاء واللدام والمعتلا، وأطراف المحافظة الجنوبية والشمالية.

وحذرت إدارة الدفاع المدني المواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول، كما رفعت استعداداتها تحسبًا لأي طارئ -لا قدر الله-.

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