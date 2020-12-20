لأول مرة.. نصف مليون طالب يخوضون الاختبارات عن بُعد بالشرقية

"الباحص": وضعنا نصب أعيننا ثلاثة محاور رئيسة استعداداً للامتحانات

وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة، أدى نصف مليون طالب وطالبة بتعليم المنطقة الشرقية باكورة اختباراتهم، اليوم الأحد، للفصل الدراسي الأول عن بُعـد من خلال ١٨١٩ مدرسة، كما تم إطلاق قاعة افتراضية بتعليم المنطقة وفريقاً مسانداً لدعم سير ‎الاختبارات تقنياً والرد على الاستفسارات كافة من جميع الفئات (معلم- طالب- ولي أمر)؛ وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرّضون لها والعمل على وضع فرص التحسين لها.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص؛ في حديثه لـ"سبق"، وقوف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان؛ والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، مبكراً على استعدادات بدء مدارس المنطقة في الاختبارات "عن بعد" والمبنية على ثلاثة محاور رئيسة بدءاً من: المحور الأول والمتمثل في أسبوع المراجعة وذلك بالعمل على إعداد خطة متكاملة لمراجعة الطلاب والطالبات للمهارات الأساسية والمفاهيم، إضافة إلى تدريبهم على الاختبارات الإلكترونية من خلال نماذج، ومن خلال منصة مدرستي، كذلك حصر الطلاب والطالبات الذين يواجهون تحديات تقنية ووضع خطط بديلة لهم من خلال نموذج أو واجهة، أو من خلال الحضور للمدرسة مع تطبيق بروتوكولات الوقاية.

وأشار إلى المحور الثاني والمتمثل في إعداد إرشادات وتوجيهات، مواد علمية، لقاءات وورش عمل لتأهيل واستعدادات الميدان لتنفيذ الاختبارات النهائية التي تم خلالها التركيز على مصلحة الطالب والطالبة وناتج تعلم حقيقي وجاهزية جميع المعلمين والمعلمات من خلال منصة مدرستي ومن خلال القنوات التعليمية المعتمدة وزارياً، وصولاً للمحور الثالث والمتمثل في، وضع إطار عام لسير العملية التعليمية وفق الاجراءات والأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم لضمان استمرار سير العملية التعليمية من خلال خطة واضحة، إضافة إلى العمل على إيجاد أنشطة إثرائية للطلاب والطالبات بما يشمل جميع المواد الدراسية؛ وذلك بهدف دعم وسد الفجوة مع إثراء لما تم في التعليم عن بُعد واستعداداً للفصل الدراسي الثاني بإكمال جميع المهارات مع الأخذ بالساعات التي أقرت وزارياً من الساعة التاسعة إلى الثانية عشرة في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومن الساعة الثالثة حتى السادسة في المرحلة الابتدائية.

وتابع: "ركّزنا على الجانبين النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات من خلال توجيه إرشادات تثقيفية للتعامل مع قلق الاختبارات، كذلك عملنا على تدريب قرابة ٣٠ ألف معلم ومعلمة على كيفية التعامل مع منصة مدرستي، فضلاً عن تكليف ٢٣ مدرباً ومدربة لتولي عملية التدريب".

ونوّه "الباحص"؛ بدعوة مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان؛ إلى ضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات في أثناء فترة الاختبارات، موضحاً أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات في أثناء الاختبار، لافتاً في الوقت عينه إلى أهمية التفات الطلبة في أثناء الاختبار لقراءة الأسئلة بتمعن واتباع الضوابط المنظمة والمعلنة للاختبارات.