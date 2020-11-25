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إجمالي الإصابات 97 ألفًا و322.. والوفيات 1417 شخصًا

كينيا تسجِّل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 وفاة

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سجَّلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و417 حالة وفاة.