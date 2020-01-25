ناقص واحد .. طريف تسجّل درجة حرارة أدنى من لندن وموسكو

في ظل الموجة الباردة على المملكة بلغت في أوسلو 2 وستوكهولم 1

سجّلت مدينة طريف درجة حرارة أدنى من موسكو ولندن؛ بلغت واحدة تحت الصفر، في ظل الموجة القطبية الباردة التي تشهدها المملكة.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة عند 09:00ص في #طريف درجة واحدة تحت الصفر، وهي أبرد وأقل من #لندن(5)، و #أوسلو (2)، و #ستوكهولم (1) و #موسكو(1) و #نيويورك (4) .. على سبيل المثال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

طريف انخفاض درجات الحرارة

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25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 11:18 AM

في ظل الموجة الباردة على المملكة بلغت في أوسلو 2 وستوكهولم 1

ناقص واحد .. طريف تسجّل درجة حرارة أدنى من لندن وموسكو

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت مدينة طريف درجة حرارة أدنى من موسكو ولندن؛ بلغت واحدة تحت الصفر، في ظل الموجة القطبية الباردة التي تشهدها المملكة.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة عند 09:00ص في #طريف درجة واحدة تحت الصفر، وهي أبرد وأقل من #لندن(5)، و #أوسلو (2)، و #ستوكهولم (1) و #موسكو(1) و #نيويورك (4) .. على سبيل المثال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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طريف انخفاض درجات الحرارة

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