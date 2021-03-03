"مجلس التعاون" يرحّب بالنمو الاقتصادي في السعودية ويشيد بالإصلاحات الهيكلية

في سياق أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية

ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجنيف، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، بيانًا باسم دول مجلس التعاون في سياق أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للمملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وعبّرت دول المجلس في بيانها المشترك عن ترحيبها بالتحولات الإيجابية والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية، ولاسيما في إطار رؤية 2030، منوهة بتنفيذ السعودية عددًا من الإصلاحات الهيكلية، وإحرازها تقدمًا كبيرًا في تعزيز مناخها الاستثماري عبر فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ التغييرات القانونية والمؤسسية لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الاستثمار.

وختم البيان بالتطلع إلى الاهتمام الكبير وفرص الاستثمار المستقبلية في المملكة العربية السعودية، وإمكاناتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، وتأكيد دور المملكة العربية السعودية كمؤيد قوي وطويل الأمد لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وتأكيد دورها النشط والبنّاء في العديد من المفاوضات، وعملها الرائد داخل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لحماية حقوق الدول النامية.