ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي.. لأعلى معدل في تاريخه

الأول في آسيا.. نتيجة التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها الأندية

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في شؤون كرة القدم وإحصائيات اللاعبين ارتفاع القيمة السوقية لدوري المحترفين السعودي في صيف 2021، لتصل إلى 370،95 مليون يورو.

وتعد هذه القيمة الأعلى في تاريخه التي يصل إليها دوري المحترفين السعودي خلال العام الجاري، بارتفاع وصل إلى 23.6 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، حيث كانت قيمة الدوري 298 مليون يورو في أكتوبر 2020.

ويعود سبب ارتفاع القيمة التسويقية للدوري السعودي للمحترفين بالصيف الجاري، نتيجة التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها الأندية، مع نجوم أصحاب قيمة تسويقية عالية، مثل ماثيوس بيريرا لاعب الهلال القادم من وست بروميتش وزميله الجديد في الفريق موسى ماريجا، بالإضافة إلى ثنائي النصر فينسنت أبو بكر وألكساندر تاليسكا، كما تعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو والمقدوني إزجان أليوسكي، وجلب الاتحاد البرازيلي كورنادو نجم الشارقة، وتوقيع الاتفاق مع المهاجم روبن كوايسون التي تبلغ قيمته نحو 7.5 مليون.

وتعتبر القيمة المالية للدوري في موسم 2021 - 2022 هي الأعلى في تاريخ المسابقات السعودية، قياساً بموسم 2018 - 2019 على سبيل المثال كأعلى رقم سابق، التي بلغت خلاله قيمة الدوري 313.8 مليون يورو، أما في صيف 2018 فكانت القيمة السوقية للدوري بالكامل حوالي 257 مليون يورو.

وتفوق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على مختلف الدوريات الشهيرة في قارة آسيا خلال عام 2021، ليصبح الرقم واحد في القارة الصفراء منفرداً، ويأتي بعده الدوري الياباني بقيمة 323.80 مليون يورو في أغسطس 2021، ثم دوري السوبر الصيني ثالثاً بقيمة 245 مليون يورو.

وحتى على مستوى الدوريات العربية في المنطقة، فإن قيمة الدوري الإماراتي وصلت إلى 198 مليون يورو بالوقت الحالي، بينما أصبحت قيمة دوري نجوم قطر 144 مليون يورو، فيما وصلت قيمة الدوري المصري إلى 125 مليون يورو تقريباً .

ويتصدر الهلال قائمة الترتيب كأعلى الأندية السعودية، من حيث القيمة السوقية لفرق الدوري للموسم القادم، بقيمة 63.63 مليون يورو، مع وجود بيريرا الذي تبلغ قيمته 15 مليوناً، وموسى ماريجا بـ10، وأندريا كاريلو بـ6، ولوسيانو فييتو بـ5.5، وكويلار بـ4.

ويحل النصر مباشرة في المركز الثاني بقيمة تصل إلى 61.45 مليون يورو، بوجود بيتي مارتينيز بـ12 مليوناً، وفينسنت أبو بكر بـ10، وتاليسكا 10، و5 ملايين لعبد الرزاق حمدالله، بالإضافة إلى 3 ملايين قيمة بيتروس.

ويأتي الأهلي ثالثاً بقيمة سوقية تصل إلى 48.88 مليون يورو، مع باولينيو بـ9.5 مليون، وميتريتا 7. أليوسكي وعمر السومة 5، ونداو 4.5، ثم الاتحاد في المركز الرابع بنحو 35.68 مليون يورو، حيث يتصدر قائمته باولينيو بـ6 ملايين، وكورنادو 5.5، ورودريجيز 5، وأحمد حجازي 4، وبرونو هنريكي بـ2.5، ثم الاتفاق خامساً في ترتيب القيمة السوقية لفرق الدوري السعودي بـ28.30 مليون يورو، بينما الشباب سادساً بـ22.85 مليون.