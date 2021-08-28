وكيل أعمال "حجازي" مدافع "الاتحاد" يثير الجدل لهذا السبب

أثار حازم الحديدي وكيل أعمال محترف الاتحاد الحالي، اللاعب أحمد حجازي، الجدل بسبب نشره لصورة اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء الجدل بعدما نشر الحديدي صورة اللاعب يرتدي قميص النادي الأهلي، معلقًا على الصورة برموز تعبيرية للنار وكرة القدم.

وكان اللاعب قد شارك بالأمس في قيادة فريقه نحو الفوز على الفيصلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وسجل أحمد حجازي أولى أهداف الاتحاد في المباراة في الدقيقة الثالثة، ليرفع الفريق رصيده للنقطة رقم 6.