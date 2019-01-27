رئيس نادي الهلال يحذِّر من محاولات لزعزعة استقرار الفريق

أكد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أن هناك محاولات لزعزعة استقرار فريقه قبل كل مباراة يخوضها للتأثير على اللاعبين، وذلك من خلال نشر إشاعة حول الفريق.

وقال رئيس النادي في تغريدة، نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر": لا غرابة؛ هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة. الفريق مستقر -ولله الحمد-، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس. نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله، ومواصلة الصدارة.

وقد انتشرت اليوم إشاعات، تفيد باتفاق إدارة الهلال مع المدرب الكرواتي زوران لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة؛ ليحل محل المدرب البرتغالي خيسوس.

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27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 02:56 AM

رئيس نادي الهلال يحذِّر من محاولات لزعزعة استقرار الفريق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أن هناك محاولات لزعزعة استقرار فريقه قبل كل مباراة يخوضها للتأثير على اللاعبين، وذلك من خلال نشر إشاعة حول الفريق.

وقال رئيس النادي في تغريدة، نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر": لا غرابة؛ هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة. الفريق مستقر -ولله الحمد-، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس. نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله، ومواصلة الصدارة.

وقد انتشرت اليوم إشاعات، تفيد باتفاق إدارة الهلال مع المدرب الكرواتي زوران لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة؛ ليحل محل المدرب البرتغالي خيسوس.

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