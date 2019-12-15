"شرطة مكة" تطيح بأحد المتورطين بالعبث بالمركبات

"الغامدي": الجهات الأمنية تعمل للقبض على بقيتهم

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال تعرُّض عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة للتكسير والعبث، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها -بفضل الله تعالى -، عن تحديد هوية أحد المتورطين فيها، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر؛ فتم القبض عليه، وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية تعمل للقبض على بقية المتورطين في تلك الاعتداءات.