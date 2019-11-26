"تطوير" تفحص 530 حافلة نقل مدرسي في "المدينة وتبوك"

لضمان جودة الخدمة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات

أكدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي- الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، إجراء الصيانة والفحص الوقائي الكامل لـ 530 حافلة مدرسية بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، خلال إجازة الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في إطار الدور التكاملي مع المتعهدين، لضمان جودة خدمة النقل المدرسي، وحرصاً منها على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات.

وقد أنجزت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهدين في المنطقتين، ونفذ مراقبو الشركة عمليات الفحص الوقائي ميدانيًا.

وتأتي عمليات الفحص الميداني للحافلات ضمن برنامج زمني محدد ومجدول بهدف التأكد من جاهزية أسطول النقل التعليمي وكفاءته في تقديم الخدمة.

وأجريت عمليات الفحص والصيانة للحافلات العاملة ضمن نطاق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة ينبع، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة العلا، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وفيما يتعلق بحافلات النقل المدرسي العاملة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة العلا، فقد تم إجراء الفحص الدوري لـ 100 حافلة، فيما تم فحص 100 حافلة أخرى بمحافظة ينبع، وكذلك فحص 100 حافلة بمحافظة الحناكية، كما تم إجراء فحص 100 حافلة نقل مدرسي ضمن الأسطول العامل في منطقة تبوك.

وشملت عملية الفحص التأكد من جاهزية الورش المتنقلة واستكمال معداتها لسرعة معالجة أية حالات طارئة للحافلات أثناء تقديم الخدمة.

وأسفرت عملية الفحص عن استبعاد عدد من الحافلات التي لم تتجاوز المعايير المحددة واستبدالها بحافلات أخرى، كما تمت المعالجة الفورية لعدد من الملاحظات المرصودة.

ويتم تنفيذ عملية الفحص ورصد الملاحظات من خلال مراقبي الشركة الميدانيين عبر تطبيق المراقب الإلكتروني الذي يضمن دقة رصد الملاحظات وإحالتها إلى الجهة المختصة لسرعة معالجتها.

جدير بالذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي- الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - تقدّم خدمـة النقـل المدرسي لـ 1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يوميًا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم. وتقدم الشركة الخدمة لعدد 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر أكثر من 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميًا.