"الأمن العام": كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا

سيتم تنفيذ البروتوكولات الصحية.. ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج

أكد الأمن العام أن كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا، ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج.

ووفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات، فإن جميع الخطط تراعي أن يكون الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعضهم البعض أثناء تنقلهم وتفويجهم، بالإضافة لدخولهم لصحن المطاف وأدائهم للنسك أو في جسر الجمرات.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

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05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 07:37 PM

سيتم تنفيذ البروتوكولات الصحية.. ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج

"الأمن العام": كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا

متعب البقمي

مكة المكرمة

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أكد الأمن العام أن كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا، ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج.

ووفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات، فإن جميع الخطط تراعي أن يكون الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعضهم البعض أثناء تنقلهم وتفويجهم، بالإضافة لدخولهم لصحن المطاف وأدائهم للنسك أو في جسر الجمرات.

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لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

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