"الأمن العام": كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا

سيتم تنفيذ البروتوكولات الصحية.. ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج

أكد الأمن العام أن كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا، ولا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج.

ووفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات، فإن جميع الخطط تراعي أن يكون الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعضهم البعض أثناء تنقلهم وتفويجهم، بالإضافة لدخولهم لصحن المطاف وأدائهم للنسك أو في جسر الجمرات.