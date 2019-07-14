25 جهة حكومية تستعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة

إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة

عقدت هيئة تطوير مكة المكرمة حلقة نقاش؛ لعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة، لموسم حج العام الحالي، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية قدمت خلالها 10 أوراق عمل.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة "الأمير خالد الفيصل"، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

واستعرضت إدارة المشاريع بالهيئة في بداية حلقة النقاش، المشاريع الجديدة التي تنفذها بالمشاعر المقدسة، والإحصائيات ونسب الإنجاز لكل مشروع، كما استعرضت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لقطار المشاعر الذي سيتم تشغيله هذا العام عبر مشغل وطني (شركة سار)، ويستهدف في حج هذا العام نقل أكثر من 360 ألف حاج، بواسطة نحو ألفي رحلة عبر 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة.

وتناولت الهيئة ورقة عمل مسارات الحشود بمشعر منى، والخطط المنسقة مع الجهات الحكومية والأمنية التي ستطبق في حج هذا العام، وكذلك التجارب الميدانية التي تسبق توافد الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة.

من جانبها قدمت وزارة الحج والعمرة ورقة عمل عن رؤية الوزارة في التفويج لحج هذا العام، والخطط الميدانية التي تنفذها كوادرها البشرية بالتنسيق مع بعثات الحج؛ لإنجاح الخطة في هذا العام.

كما قدمت قوة أمن المنشآت خطتها التي ستنفذها في حج هذا العام، حول إدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة، وقدمت قوة الطوارئ خطتها لتشغيل منشأة الجمرات، والاحترازات الأمنية المتخذة في هذا الجانب.

كما قدم الأمن العام الخطة التشغيلية لحج هذا العام، والاستعدادات البشرية لتطبيقها، فيما تناولت مديرية الدفاع المدني خطتها في حج هذا العام، والاستعدادات والتجهيزات الآلية والبشرية؛ للتدخل في حال وقوع أية أخطار.

من جانبها عرضت إمارة منطقة مكة المكرمة ورقتها التي تمحورت حول مرئيات وملاحظات الهيئة العليا لمراقبة الحجاج، وأبرز الإحصائيات والنسب في هذا الشأن، فيما سردت أمانة العاصمة المقدسة ورقتها حول استعدادات الأمانة لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام.



وخرجت حلقة النقاش في الختام بعدة توصيات، سيتم الأخذ بها في الخطط التشغيلية للجهات المشاركة خلال موسم حج هذا العام؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.



