مفتي لبنان يؤيد إجراءات المملكة للحدّ من "كورونا"

أكّد أنها تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان؛ تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكّد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.

مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان فيروس كورونا الجديد تأشيرة العمرة

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29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:27 PM

أكّد أنها تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية

مفتي لبنان يؤيد إجراءات المملكة للحدّ من "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان؛ تأييده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكّد أن الإجراءات تأتي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على الأمن الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.

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مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان فيروس كورونا الجديد تأشيرة العمرة

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