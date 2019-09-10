أهالي "شعب قلوة": طريقنا 40 كم.. لم ينفّذ منذ 5 سنوات

تقاعس الشركة تسبب في معاناة أكثر من 5 آلاف مواطن

شكا أهالي مركز الشعب بمحافظة قلوة من تعثر مشروع الطريق الذي مضى على توقيع عقده مع الشركة المنفذة قرابة خمس

سنوات رغم أن الطريق لا يتجاوز 40 كيلو مترًا.

وقال عدد من أهالي مركز الشعب لـ"سبق": نعاني من عدم تنفيذ المشروع الهام الذي يخدم كثيرًا من القرى لكونه الرابط بين مركز الرميضة شمالاً ومركز الشعب جنوبًا.

وأضافوا: تقاعس الشركة المنفذة جدد معاناة ما يزيد عن خمسة آلاف مواطن ومواطنة وعدد من الإدارات الحكومية بالمركز منها ست مدارس ومركز صحي ومركز إمارة.

وأردفوا: لقد تقدمنا بعدة شكاوى ولم نجد تجاوباً من قبل المسؤولين، كما أن لوحة المشروع نُزعت بمركز الرميضة باتجاه مركز الشعب وبقيت آثارها فقط.

واختتموا بالقول: نناشد سحب المشروع من الشركة المنفذة وإسناده لشركة اكثر جدّية.

من ناحيته، قال المهندس مسفر المالكي مدير فرع وزارة النقل بالباحة لـ"سبق": طريق مركز الشعب بقلوة الرابط بين مركزي الشعب والرميضة والمسمى لدينا طريق ناوان الثعبان؛ قد تم تنفيذ16.7 كم مسفلتة سابقًا، وتتواصل أعمال الصيانة الدورية بهذا الجزء.

وأضاف: أما العمل بمرحلة الاستكمال فهو ضمن المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة والأعمال بالمشروع جارية ونواصل المتابعة لإنهاء جميع العوائق ورفع وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع وتقديم الخدمة لأهالي المنطقة.