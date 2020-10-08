"تويتر" يعاقب الحوثيين بحجب حساب قناة المسيرة

أرجع السبب إلى انتهاك قوانينه

حجب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حساب قناة "المسيرة" التابعة لميليشيا الحوثيين في اليمن.

وأقرت القناة في حساب لها عبر تطبيق "تليغرام" بالحجب قائلة: "شركة تويتر تقدم على إيقاف حسابات قناة المسيرة دون الإبلاغ عن الأسباب".

من جهته كتب "تويتر" على صفحة حساب "المسيرة": أنه موقوف لانتهاك قوانين منصة "تويتر".