لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات

أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.