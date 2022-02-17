لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات

أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الاحتراف غرفة فض المنازعات كنو الهلال

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17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 12:24 AM

لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الاحتراف غرفة فض المنازعات كنو الهلال

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