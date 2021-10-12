"أنا مشلول".. فيديو "رجل أسود" يثير الجدل في أمريكا

شاهد كيف أخرجته الشرطة الأمريكية من سيارته

تُحقق الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية في مقطع فيديو يظهر فيه رجل أسود يجره أفراد من الشرطة من سيارته؛ بينما يصرخ "أنا مشلول".

وظهر في المقطع ضباط شرطة يوقفون كليفور أوينسبي في دايتون، بولاية أوهايو، الشهر الماضي، ويطلبون منه النزول من السيارة من أجل تفتيشه بحثًا عن مخدرات.

ورفض "وينسبي"، البالغ من العمر 39 عامًا، الامتثال لهذا الطلب، قائلًا إنه لا يستطيع السير على قدميه؛ بينما أصر رجال الشرطة، ثم سحبوه من شعره وجروه من ذراعه خارج السيارة وهو يصرخ طالبًا المساعدة.

وتقول شرطة دايتون إنها تُحقق في الحادث الذي وقع في 30 سبتمبر.

فيديو مزعج للغاية

وأفادت السلطات بأن الشرطة أوقفت أوينسبي لأنه كان يقود سيارته متجهًا من منزل مشتبه به في إيواء أشخاص يتعاطون المخدرات. وتقول الشرطة إنها عثرت على حقيبة فيها 22500 دولار في السيارة.

ولم توجه أي تهمة تتعلق بالمخدرات لأوينسبي، الذي كان قد رفض طلب الشرطة مغادرة سيارته، رغم أن أفراد الشرطة قالوا إنهم سيساعدونه في النزول من السيارة.

وعندما طلب منهم أن يستدعوا مسؤولًا في الشرطة، رد أحدهم: "اسمع، سوف أسحبك من السيارة، ثم أستدعي مسؤولًا"، وأضاف بانفعال: "بإمكانك التعاون والنزول من السيارة، أو سأسحبك منها. هل تفهم خياراتك؟".

ووصفت عمدة دايتون، لقطة الفيديو بأنها "مزعجة جدًّا". وقالت منظمات حقوق مدنية إنها بدورها تحقق في القضية.

غير مقبول وغير إنساني

وقال دريك فوارد، من الرابطة الوطنية من أجل تقدم الملونين، لصحيفة "واشنطن بوست": "أن يسحبوا هذا الرجل من السيارة بشد شعره، وهو مشلول؛ هو أمر غير مقبول، وغير إنساني، ويسيء إلى سمعة مدينة دايتون".

ودافَعَ البعض عن سلوك أفراد الشرطة؛ حيث قال جيروم ديكس رئيس رابطة أخوة الشرطة: إن الضباط نفذوا القانون، واتبعوا سياسات جهازهم، وتصرفوا بموجب تدريباتهم.

وقال "ديكس" لصحيفة "دايتون ديلي نيوز": "أحيانًا اعتقال الأشخاص الذين لا يلتزمون بالأوامر لا يكون شيئًا جميلًا؛ لكنه ضروري من أجل الحفاظ على الأمن العام".